18 extensions pour les petits budgets

Plutôt que de dépenser les frais d'un grand déménagement et de gaspiller du temps à rechercher la maison parfaite, gardez la vôtre et ajoutez un espace supplémentaire à l'aide d'une petite extension comme celle de la photographie. Les frais économisés financeront ainsi une partie de votre projet.

