Un loft d'accord ! mais cela se corse dès qu'il est question de l'aménager

Lorsque l'on habite un loft, le gros avantage est l'importance et la beauté des volumes ainsi que la taille des espaces mis à disposition. Cependant aménager et s'approprier un espace conséquent pour en faire un lieu de vie confortable n'est pas une mince à faire et peut s’avérer compliqué. La nécessité de compartimenter l'espace pour le rendre habitable amène souvent à gaspiller de la superficie qui était pourtant le point fort du logement… C'est pourquoi il est capital de bien réfléchir en amont à la répartition des pièces que l'on souhaite réaliser. La plupart du temps la conception même du bâtiment est à la l'origine de ces difficultés d'agencement, c'est la raison pour laquelle nous dédions cette chronique aux astuces à connaître quand on souhaite réhabiliter un loft en habitation.