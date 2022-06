Projet : comment moderniser sa cuisine ?

Il nous est impossible de ne pas fondre devant ce superbe îlot géométrique central. Son design contemporain très loin des îlots de cuisine traditionnels interpelle et nous évoque également la forme des rochers. « Baou » signifie « rocher » en provençal et c'est ainsi le nom de ce monolithe majestueux trônant au milieu de la pièce. Au-delà de son design séduisant, ses fonctionnalités nous charment aisément puisqu'il offre plus d'espace qu'il n'en faut afin que ses hôtes puissent donner libre cours à leur créativité culinaire et créer des chefs-d'oeuvre gastronomiquestout en disposant de solutions de rangement adéquates. Cet îlot à l'apparence marmoréenne a été fabriqué en corian blanc et parsemé d'incrustations en pierre le distinguant des éléments en bois naturels qui l'entourent. Il accueille en son sein la plaque à induction, le lave-vaisselle et l'évier.