Construction de 6 studios pour étudiants à Anvers

Un studio est un appartement d’une seule pièce principale avec un coin-cuisine et une salle de bain avec sanitaire. Logement de prédilection de bon nombre d'étudiants il arrive très souvent qu'il soit vétuste, exigu et minuscule. Calme, concentration et inspiration dans un espace fonctionnel et charmant, c'est ce que vous trouverez dans chacun des 6 studios HKS. Zoom ! Le plafond en béton brut apporte une touche de sobriété à l'espace. Le jeu des nuances de couleurs entre le revêtement des murs tout en blancheur, les teintes du bois et l'élément métallique de la structure de la mezzanine confèrent à l'espace une certaine harmonie. Tous les éléments sont réunis pour que la réussite soit au rendez-vous !

