6 secrets qu'un décorateur d'intérieur ne vous dira pas gratuitement

La peinture pour faire apparaître plus grande un espace de dimensions réduites. Nous peignons le mur le plus lointain de l'entrée de la pièce avec une couleur sombre ou plus vive et nous choisissons des tonalités plus claires ou blanches pour les murs plus près. Ce petit stratagème contribuera à augmenter la perception d’espace, en nous aidant à faire sembler la pièce plus grande, comme le montre cette salle à manger créée par Emanuela Orlando Progettazione.