19 petites choses simples qui rendent votre maison plus belle

Nous avons toujours pensé que le proverbe qui dit que « ce sont les petites choses qui compte » était un sentiment idiot qui devrait être gardé pour les cartes de vœux, mais, force est de constater que c'est en fait une réalité! Particulièrement lorsqu'il s'agit de votre décoration intérieur et la rendre la plus humaine possible.

Demandez à n'importe quel architecte ou décorateur d'intérieur et ils vous diront que le moins est souvent le plus mais c’est la façon dont vous utilisez le « moins » qui fait toute la différence ! Ainsi plutôt qu'un sofa incroyable, par exemple, choisir un canapé neutre et ajouter des coussins funky est le meilleur chemin à suivre.

Nous avons trouvé une foule d'astuces fantastiques en suivant cette pensée, donc si vous sentez que votre salle de séjour est ennuyeuse ou votre cuisine pourrait être plus mignonne, regardez ces solutions simples mais qui rendent votre maison plus belle!