10 variantes inventives à la traditionnelle pelouse pour votre jardin

Les pierres et les galets sont de plus en plus en vogue et constituent une alternative très pratique et esthétique à la pelouse classique. La raison pour cela est toute simple : les pierres et les galets peuvent correspondre à tous les climats, toutes les expositions et tous les types de sols. De plus, ils sont faciles d'entretien et apportent un style minimaliste et moderne à ce qui les entoure.