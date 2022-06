Une maison de 450 m2 à l'architecture incroyable qui vous fera voyager

Nous sommes loin ici d'un intérieur surchargé de meubles. Seuls quelques meubles simples et fonctionnels habitent cet espace salon dont les lignes épurées et élégantes sont ainsi véritablement mises en valeur. On retrouve ici un parquet aux tons chauds et une structure bois qui entoure l'escalier. Tout semble respirer dans cette demeure aérée et lumineuse. Un vraie bonheur pour les sens !