Cette villa vous donnera une crise cardiaque!

Une fois à l'intérieur, on peut beaucoup mieux admirer le travail de l'architecte sur les notions d'intérieur et d'extérieur. Nous sommes maintenant dans la partie cuisine de cette grande pièce qui sert à la fois de cuisine, salle à manger et salon. Les murs du fond sont en fait de grand panneaux de verre amovibles, que l'on peut ouvrir ou fermer en fonction de ses envie et du temps. On passe sans s'en rendre compte de la terrasse à la maison, les hauts murs vitrés et le plan ouvert aidant fortement à cette sensation.