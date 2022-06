Cadeaux à D'eux

Ce tablier et torchons déclinables en mini nappes superbement présentées dans de petits étuis, arborent un imprimé noir et blanc rendant hommage à l’œnologie et à l'univers du vin en général.

décoratoire, jeune marque née de la passion de Pauline Vercelletto-Friol et de Jézékaël Clavaressa, s'est fait une spécialité de toujours proposer des imprimés très bien designés dont ils sont les créateurs. A la fois sobre, graphique et élégants, ces verres à pied et bouteilles reproduites jusqu'à plus soif combleront les amoureux de bons vins ainsi que les cordons bleus les plus exigeants!