homify 360° : construction d'une maison individuelle près de Nantes

Grâce aux visites guidées proposées par notre rubrique homify 360°, nous explorons chaque jour les six coins de l'Hexagone ! Nous nous arrêtons aujourd'hui dans les Pays de la Loire et plus précisément dans la commune de Sucé-sur-Erdre près de Nantes. Une construction bioclimatique nous y attend ! L'agence d'architecture YGA fondée en 2012 par l'architecte Yann-Gael Guitteny nous propose ce projet de construction d'une maison individuelle pour un couple de retraités. Cette construction devait être aux normes écologiques, voici donc le résultat en images!