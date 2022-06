Linge de maison : LA touche de style !

Dans une jolie tonalité cyclamen, ce ravissant plaid de voyage vous accompagnera partout pour se lover dans sa soyeuse laine de mérinos. Mais surtout une fois rentré à la maison, il habillera à merveille un bout d'un lit ou une chaise toute simple.

Ou encore simplement déposé sur un canapé, la couleur raffinée et élégante de ce tartan réalisé en 100% laine conférera un esprit unique et très chic emprunt de dandysme et respectabilité. On note le côté contemporain apporté par le blanc cassé des franges qui séduira aussi les plus jeunes d'entre nous. On remarque l'excellence du savoir-faire artisanal de l'entreprise Blanc des Vosges au travers de l'atemporalité de leurs créations.