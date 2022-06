Comment agencer une Cuisine Rustique?

Pour une cuisine rustique à la fois traditionnelle et originale, vous pouvez opter pour un espace de repas qui rappelle les auberges de montagne : la table en bois et ses bancs. Cet alternative est tout particulièrement efficace pour recevoir ! Choisissez une teinte de bois et une finition qui correspondra le mieux possible à votre espace : Sur un sol clair, un bois brut contrastera très bien. Au contraire, si le sol est déjà parqueté, vous pourrez choisir une table et des bancs en bois peint avec plus de finitions, et pourquoi pas des couleurs plus vives qui s'installeront bien sur votre parquet et mettront en valeur la pièce. Une très bonne alternative aux tables et chaises de bois anciennes, qui garde la rusticité de la pièce tout en lui donnant une touche actuelle et conviviale.