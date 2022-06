Avant & Après : Rénovation d'une Maison Classée au Patrimoine en Ecosse

La décoration inspirée des années 70 est l'une de ces tendances que l'on aimerait bien oublier au plus vite ! Pour une raison qui nous échappe totalement le brun et le jaune faisaient fureur et c'était encore mieux si ces deux couleurs se fondaient dans un espace noyé de bois. Rajoutez des murs tapissés de papier peint à poils et quelques tapis à poils longs et le tour est joué ! Dieu merci cette époque est révolue et nous n'aurons plus affaire à ce genre de méli-mélo de textures ! Sombre et claustrophobe, il est impossible de penser qu'un espace de ce genre puisse être propice à la cuisine !