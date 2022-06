8 façons intelligentes d'utiliser les petites pièces chez vous

Ce n'est pas une pièce particulièrement étroite, mais elle réussit vraiment aisément à adapter une cuisine, un coin-repas et une large passerelle. Un élément clé de ce projet est l'orientation rationalisée et, bien sûr, les places assises en style de banc. Un banc personnalisé et pratique comme celui-ci fait le plus des espaces très étroits et en longueur, bref les coins souvent négligés de la pièce.