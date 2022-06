Zoom : optimiser l'espace dans un 27m²

Baptisé All in One ce projet porte son nom à la perfection. Un seul espace et une fonctionnalité optimale c'est ce que nous sommes sur le point de découvrir depuis cette entrée. Une échelle en bois blanc suggère une mezzanine au-dessus de nos têtes. Le flux de lumière envahit l'espace et les murs recouverts de peinture blanche ne font qu'accentuer le flot lumineux. Le revêtement du sol est un parquet en bois ancien et ses teintes favorisent le jeu de la lumière. Avançons nous de quelques pas.