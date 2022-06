Architecture: Extension et transformation d'une grange en logement

Partons aujourd'hui en vadrouille dans la région Midi-Pyrénées afin d'observer de plus près un projet architectural proposant l'extension et la métamorphose d'une grange en maison habitable. Le joli petit bourg de Labastide du Vert nous accueille aujourd'hui sur le flanc d'une de ses collines pour nous proposer la visite guidée de cette transformation surprenante. Ce projet a été confié à l'entreprise d'architecture Liarsou et Constant.