Il fallait y penser ! Design original

Les designers bretons de chez Kloum Design installés à Quimper, nous présentent ici un meuble d’entrée qui propose une zone de rangement simple et intuitive. Baptisée O , cette console saura attirer l'attention. Un Oh de surprise qui amorcera une discussion sur son ergonomie et sa fabrication par exemple. L'onomatopée quotidienne est porteuse de sens à l'infini ! Nous n'en retiendrons qu'un, celui suggéré par les concepteurs eux-mêmes : Oh, un trou dans ma table pour poser mes clés ! Le fonctionnel et l'esthétique prennent tout leur sens.

Le plateau est en panneau de particules écologique, et le piétement en hêtre massif. Ce panneau n'est pas le fruit d'un processus de fabrication industrielle toxique. Pas de formaldéhyde ici, une substance durablement toxique dans l'habitat. Sur la console O , le plateau est fini avec une peinture naturelle en base aqueuse et sur le piétement c'est un vernis à l'eau qui a été utilisé.

Cette réalisation est un manifeste en soi puisque qu'elle nous démontre qu'une autre voie est possible, celle qui opte pour une production de mobilier en matériaux plus naturels, performants et moins toxiques. Reste à bousculer les habitudes.