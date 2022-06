homify 360°: Villa des mille et une nuits à Alger

Rien ne permet d'imaginer à la vue de ce bâtiment recouvert par la végétation qu'il abrite un palais dédié à la détente et à la contemplation de la nature luxuriante des alentours. On pourrait presque croire à un édifice abandonné tant il semble ne faire qu'un avec le paysage.

Mais les majestueux palmiers centenaires dépassant derrière la toiture plantent tout de suite le décor ! Nous sommes près d'Alger, il fait beau et chaud toute l'année ! Et en fermant les yeux, on peut presque sentir l'effluve enivrante des plantes, fruits et fleurs exotiques peuplant la propriété, et le rêve nous emporte…