L'économique rénovation d'une terrasse de 10 mètres carrés

Ah, la terrasse, le lieu dit des apéros entre amis et des dîners en famille ! L'espace privilégié de la relaxation et du bien-être. Car où, sinon que sur sa terrasse, profiter d'un rayon du soleil au retour du printemps, ou d'un brin d'ombre lors du mois d'août… Et comme l'été nous manque, nous vous présentons aujourd'hui le projet de nos experts en Home staging du cabinet BECOME A HOME basé à Logrono en Espagne.

En avant pour une visite muy caliente !