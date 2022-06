homify 360° : une cabane sous les arbres en plein centre-ville de Rennes!

C'est donc près de la gare rennaise que nous nous rendons aujourd'hui afin d'explorer ce projet de maison sous les arbres d'un parc. Premier constat, la zone de construction est résolument étroite. Entourée d'un parc d'un côté et d'une maison de l'autre, les architectes ont dû concevoir un espace intelligent en s'adaptant aux contraintes topologiques. Le résultat est une propriété sur deux niveaux dont celui supérieur possédant une surface habitable plus conséquente que celui sur lequel il repose. Ainsi, un jeu des volumes se crée, permettant un visuel extérieur attrayant et une délimitation intérieure des pièces tout à fait unique. Ingénieux, n'est-ce pas?