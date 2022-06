8 façons de diviser le salon de la cuisine

Choisie souvent par obligation quand on a une petite maison, la cuisine ouverte sur le salon est aujourd'hui de plus en plus fréquente dans les habitations modernes, même quand la place n'est pas un problème. Ce type de disposition permet en effet de vivre au mieux la vie en famille, en partageant les moments de détente.

Parfois cependant, il peut naître l'exigence de trouver une solution qui permette de tenir séparées les différentes zones fonctionnelles de la zone jour, mais aussi en maintenant la cuisine ouverte. Alors laissons-nous inspirer par des propositions de nos experts et découvrons ensemble 8 manières de diviser le salon de la cuisine: 8 idées desquelles nous pourrions prendre exemple pour créer un espace encore plus accueillant et fonctionnel.