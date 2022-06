La meilleure façon de séparer le salon de l'entrée: 7 exemples

Vous voudriez créer un couloir entre séjour et entrée mais vous ne voudriez pas affronter la privation et les coûts du gros œuvre de maçonnerie? Vous pourrez alors utiliser une bibliothèque ouverte et jusqu’au plafond, comme nous voyons dans cet exemple proposé par SOLOLIBRERIE. Et pour exploiter au mieux la place à disposition et toute la hauteur du plafond, nous pourrions la faire peut-être réaliser sur mesure d'un menuisier expert.

Idéal pour: qui possède beaucoup de livres. De cette manière nous aurons un mur en plus pour recevoir toute notre bibliothèque.