30 photos qui vous feront tomber amoureux du style rustique

Si vous pensez ne pas aimer le style rustique, ces photos vont vous surprendre. Bien loin de l'image des intérieurs sombres et marrons auxquels on pense souvent lorsque le mot rustique est prononcé, les intérieurs rustiques sont aussi contemporains (et oui!).

Le style rustique ne s'attache pas à une époque en particulier, il s'adapte et évolue en même que tous les autres styles. Pour prendre un autre exemple, encore plus imagé : lorsque vous regardez un film historique qui date, mettons, des années 1980, et que vous comparez les costumes avec un autre film historique de 2016 portant sur la même période, on peut voir que les costumes changent pour s'adapter à nos goûts modernes, alors même que l'on est sensé représenter de l'ancien, jugé pourtant immuable.

L'ancien est une notion subjective. Lorsque l'on parle de style ancien, on parle bien souvent de la perception, de la représentation que l'on a de cette notion. Sans surprise alors, le style rustique évolue, et donne naissance à un nouveau style rustique moderne (pardonnez l'oxymore).

Alors vous êtes prêt à changer d'avis?