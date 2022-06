Une villa qui fait envie!

Nous sommes maintenant dans la rue face au portail d'entrée. L'architecte a pensé à tout, même au moindre détail. Le formes géométrique s'assemble et s'unissent dans un méli-mélo incroyable de formes et d'angles. On peut voir dès l'extérieur le ton général de la maison : un mélange de nature, de modernité, d'ouverture et en même d'intimité. Passons maintenant la porte et voyons ce qu'elle cache.