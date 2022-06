Dossier en béton : mobilier & objets

Le béton fait son apparition dans nos intérieurs en s’immisçant dans nos cuisines et salons en passant par nos salles de bains et nos espaces extérieurs. Bien sûr lorsque l'on évoque le béton, un mélange de sable et de ciment nous vient à l'esprit mais le béton est à présent devenu un matériau mis en avant dans la décoration contemporaine. Il continue à habiller nos sols et nos murs mais sa texture expressive et ses propriétés séduisent au point de le retrouver dans des éléments décoratifs conçus pour la maison. Ce matériau durable écologique et polyvalent permet la création d'objets et pièces de mobilier incroyables. Matériau de choix se posant aisément comme la star du style industriel, nous souhaitons aujourd'hui vous donner quelques exemples d'éléments déco en béton qui insufflent charme et fraîcheur à nos intérieurs. Place aux créations de nos experts français.