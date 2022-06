Les tendances pour 2017: ce que vous devez avoir dans votre maison l'année prochaine

Vous hésitez toujours sur le style le plus approprié pour votre intérieur? Suivez les tendances 2017 et optez pour le style scandinave. Ce dernier sera le style n°1 l'année prochaine. Il était déjà très populaire cette année et est apprécié pour ces matériaux naturels, ces couleurs neutres et ses lignes simples. L'esthétique de type industriel sera également très à la mode et se marie très bien avec les matériaux cités ci-dessus tel le métal et le marbre.