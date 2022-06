Papiers peints, comme un vent d'air frais sur vos murs…

Dans ce salon lumineux, nous pouvons admirer le modèle FAUNE & FORE de la collection qui confère mouvement, espace et vie à l'espace. Cette jolie évocation printanière tout en finesse et légèreté fait entrer de plein fouet la nature en pleine éclosion dans votre intérieur. On note l'excellence du graphisme allié aux superbes couleurs vivent qui semble donner vie au décor mural.

N'utilisant que des encres écologiques traitées aux ultraviolets pour imprimer les motifs sur un non-tissé haut de gamme d'un poids de 295gr/m², les papiers peints édités par LGD 01 offrent une qualité exceptionnelle.

Solution originale et innovante pour personnaliser tous vos espaces, ces décors muraux constituent un véritable outil de décoration intérieure. Très facilement lavables et certifiés non inflammables, en dimensions et couleurs originales, les modèles peuvent aussi être réalisés sur mesure.