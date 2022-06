Une maison de famille préfabriquée apparue comme par magie à Londres !

Chaque centimètre d'espace est précieux dans nos métropoles modernes, et ce n'est pas la ville de Londres qui nous fera dire le contraire. De nombreux urbanistes, architectes et propriétaires se sont ainsi penchés sur le problème - en montrant une immense créativité – afin de palier au manque d'espace et de proposer des solutions dans des villes où les logements sont de plus en plus rare.

Le projet d'aujourd'hui raconte l'histoire d'une maison de famille qui a pris place entre un mur porteur et un bloc d'appartements… On vous fait visiter sans plus attendre !