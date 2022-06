homify 360° : configurer l'espace en atelier de loisirs collaboratif

Nous voici donc dans ces ateliers et c'est par la salle 2 que nous commencerons la visite. C'est blanc, c'est spacieux, c'est simple, fonctionnel et surtout c'est propice à la création me direz-vous. Eh bien oui ! Murs et plafond sont blancs et rappellent la page blanche, non pas de celles qui vous angoissent, non non, mais de celles qui vous permettent de laisser libre cours à votre imagination et à votre verve créatrice. Caroline Vaury, rappelons le, saura s'occuper de tout !

L'éclairage de la pièce est orientable et variable en intensité et saura donc s'adapter. Afin d'optimiser l'espace au maximum, des panneaux muraux d'exposition modulables confèrent à cet espace son caractère caméléon puisqu'il se doit de s'adapter aux multiples talents qu'il révélera. Une table pliable rectangulaire en bois clair ressemble étrangement à un cheval d'arçons ! Les figures à réaliser sont multiples tout comme la fonctionnalité de cet espace. Ne nous laissons pas piéger par ce miroir qui agrandit la pièce sur la droite et tournons en sens inverse.