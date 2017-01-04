До и После: Ремонт 6 кухонь с нуля

Радость кулинарии не будет вам доступна на плохо оборудованной кухне. Постоянное отсутствие или неудобное расположение необходимых мелочей, слишком маленький холодильник или отсутствие духовки рано или поздно может вылиться в протест против такой ситуации. Если вы чувствуете, что подошли к определенному пределу, самое время что-то менять. И возможно, трансформации подвергнется гораздо большее, чем вы думаете.
Если вы еще не видите концепцию целиком, вы можете обратиться к дизайнеру, рассказав в общих чертах о желаемых изменениях квадратных метров, что предназначены в вашем доме для кухни. Вместе вы сможете прорисовать в деталях, а затем и воплотить в реальности образ вашей идеальной кухни.
А пока предлагаем посмотреть еще несколько вариантов редизайна кухонь, с которыми успешно справились специалисты homify из разных стран.
На наш взгляд, такой насыщенный оттенок не стоило использовать столь масштабно. На фоне белого гарнитура он выглядит слишком тяжеловесно. Не спасает даже необычная раскладка плитки на стенах. Кажется, что скоро весь этот шоколад растает и ты просто утонешь в нем.
Белые с почти незаметными серыми прожилками фасады и серая «гранитная» крошка на столешнице выглядят гораздо лучшим фоном для всего, чем наполнится эта кухня при использовании.
Не будем излишне придираться к этой кухне. Просто признаем, что ее время прошло и посмотрим на ее эффектное преображение.
Не будем излишне придираться к этой кухне. Просто признаем, что ее время прошло и посмотрим на ее эффектное преображение.
Недостаток квадратных метров способствует креативности в расстановке нужных элементов. Напротив этих модулей расположен кухонный остров с плитой и стеллажом для хранения.
Площади больше не стало, прежняя расстановка продублирована, а вот общая атмосфера действительно изменилась.
Присоединение лоджии к жилой площади потребует некоторых манипуляций в виде дополнительного утепления стен и прокладки «теплого пола».
Кухня в английском стиле с традиционной глубокой раковиной и окном невероятно красива! Палитра выбранных оттенков не спрячет за своей показной скромностью изысканность и аристократичность.
Неужели эта просторная кухня чем-то не устраивала своих владельцев? Бледно-оливковая палитра фасадов с темной столешницей тоже неплохой вариант.
Обычное окно заменили на стеклянную стену, складывающуюся гармошкой. Потому и пришлось заменить кухню. Расстановка модулей тоже теперь совсем иная. А дизайн минималистичного гарнитура, миксующий белый на фасадах и кофейных на столешницах просто безупречен. Браво!
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