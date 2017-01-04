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До и После: Ремонт 6 кухонь с нуля

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Natasha's kitchen makeover, The Kitchen Makeover Shop Ltd The Kitchen Makeover Shop Ltd
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Радость кулинарии не будет вам доступна на плохо оборудованной кухне. Постоянное отсутствие или неудобное расположение необходимых мелочей, слишком маленький холодильник или отсутствие духовки рано или поздно может вылиться в протест против такой ситуации. Если вы чувствуете, что подошли к определенному пределу, самое время что-то менять. И возможно, трансформации подвергнется гораздо большее, чем вы думаете.

Если вы еще не видите концепцию целиком, вы можете обратиться к дизайнеру, рассказав в общих чертах о желаемых изменениях квадратных метров, что предназначены в вашем доме для кухни. Вместе вы сможете прорисовать в деталях, а затем и воплотить в реальности образ вашей идеальной кухни.

А пока предлагаем посмотреть еще несколько вариантов редизайна кухонь, с которыми успешно справились специалисты homify из разных стран.

​До: Любовь к шоколаду

Before photo of cooker and oven The Kitchen Makeover Shop Ltd
The Kitchen Makeover Shop Ltd

Before photo of cooker and oven

The Kitchen Makeover Shop Ltd
The Kitchen Makeover Shop Ltd
The Kitchen Makeover Shop Ltd

На наш взгляд, такой насыщенный оттенок не стоило использовать столь масштабно. На фоне белого гарнитура он выглядит слишком тяжеловесно. Не спасает даже необычная раскладка плитки на стенах. Кажется, что скоро весь этот шоколад растает и ты просто утонешь в нем.

​После: Почти белый

Cooking area after renovation The Kitchen Makeover Shop Ltd
The Kitchen Makeover Shop Ltd

Cooking area after renovation

The Kitchen Makeover Shop Ltd
The Kitchen Makeover Shop Ltd
The Kitchen Makeover Shop Ltd

Белые с почти незаметными серыми прожилками фасады и серая «гранитная» крошка на столешнице выглядят гораздо лучшим фоном для всего, чем наполнится эта кухня при использовании.

​До: Скучно и сверхтипично

cuisine avant travaux de rénovation LAUREN CREATION
LAUREN CREATION

cuisine avant travaux de rénovation

LAUREN CREATION
LAUREN CREATION
LAUREN CREATION

Не будем излишне придираться к этой кухне. Просто признаем, что ее время прошло и посмотрим на ее эффектное преображение.

До: Скучно и сверхтипично

travaux achevés LAUREN CREATION
LAUREN CREATION

travaux achevés

LAUREN CREATION
LAUREN CREATION
LAUREN CREATION

Не будем излишне придираться к этой кухне. Просто признаем, что ее время прошло и посмотрим на ее эффектное преображение.

​До: Жить можно

homify
homify

homify
homify
homify

Недостаток квадратных метров способствует креативности в расстановке нужных элементов. Напротив этих модулей расположен  кухонный остров с плитой и стеллажом для хранения.

​После: Новенькая кухня

homify Cuisine moderne Effet bois
homify

homify
homify
homify

Площади больше не стало, прежняя расстановка продублирована, а вот общая атмосфера действительно изменилась.

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​До: Присоединение лоджии

Fitted Kitchen, Newton Mearns, Glasgow, Scotland, Glenlith Interiors (Scotland) Ltd Glenlith Interiors (Scotland) Ltd
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd

Fitted Kitchen, Newton Mearns, Glasgow, Scotland

Glenlith Interiors (Scotland) Ltd
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd

Присоединение лоджии к жилой площади потребует некоторых манипуляций в виде дополнительного утепления стен и прокладки «теплого пола».

​После: Кухня на лоджии

Fitted Kitchen, Newton Mearns, Glasgow, Scotland, Glenlith Interiors (Scotland) Ltd Glenlith Interiors (Scotland) Ltd Cuisine classique
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd

Fitted Kitchen, Newton Mearns, Glasgow, Scotland

Glenlith Interiors (Scotland) Ltd
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd

Кухня в английском стиле с традиционной глубокой раковиной и окном невероятно красива! Палитра выбранных оттенков не спрячет за своей показной скромностью изысканность и аристократичность.

​До: Большая кухня

Before (interior) Haus12 Interiors
Haus12 Interiors

Before (interior)

Haus12 Interiors
Haus12 Interiors
Haus12 Interiors

Неужели эта просторная кухня чем-то не устраивала своих владельцев? Бледно-оливковая палитра фасадов с темной столешницей тоже неплохой вариант.

​После: Смена остекления

Interior and Exterior Haus12 Interiors Cuisine moderne
Haus12 Interiors

Interior and Exterior

Haus12 Interiors
Haus12 Interiors
Haus12 Interiors

Обычное окно заменили на стеклянную стену, складывающуюся гармошкой. Потому и пришлось заменить кухню. Расстановка модулей тоже теперь совсем иная. А дизайн минималистичного гарнитура, миксующий белый на фасадах и кофейных на столешницах просто безупречен. Браво!

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