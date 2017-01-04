До и После: Ремонт 6 кухонь с нуля

Радость кулинарии не будет вам доступна на плохо оборудованной кухне. Постоянное отсутствие или неудобное расположение необходимых мелочей, слишком маленький холодильник или отсутствие духовки рано или поздно может вылиться в протест против такой ситуации. Если вы чувствуете, что подошли к определенному пределу, самое время что-то менять. И возможно, трансформации подвергнется гораздо большее, чем вы думаете.

Если вы еще не видите концепцию целиком, вы можете обратиться к дизайнеру, рассказав в общих чертах о желаемых изменениях квадратных метров, что предназначены в вашем доме для кухни. Вместе вы сможете прорисовать в деталях, а затем и воплотить в реальности образ вашей идеальной кухни.

А пока предлагаем посмотреть еще несколько вариантов редизайна кухонь, с которыми успешно справились специалисты homify из разных стран.