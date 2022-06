Une cosy maison de style américain !

Aujourd'hui avec Homify nous partons en Allemagne pour la visite d'une charmante maison d'inspiration Américaine. Réalisée par les experts de THE WHITE HOUSE AMERICAN DREAM HOMES, cette maison à tout pour séduire. Spacieuse, ouverte et bohème-chic, elle s'inspire très fortement des maisons Américaines que l'on connaît tous a travers les divers films et séries qui constitue le très fameux soft-power .

Dans tous les cas, cette maison en bois arrive à combiner toutes les exigences d'une vie moderne et trépidante, tout en gardant un aspect rustique et chaleureux. Alors c'est partit!