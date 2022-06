Japon : Maison au bord de l'eau construite sur une parcelle triangulaire de 15m²

La chambre, qui est situé au premier étage, doit être délimitée de la zone d'entrée pour fournir une certaine disparité spatiale et préserver l'intimité des occupants. Sans rétrécir ou assombrir la chambre à coucher, un rideau semi-transparent a été installé sur une piste, qui peut être tiré à travers la pièce, le cas échéant. Après tout, lorsque l'on reçoit les invités à la maison, on ne souhaite pas forcément que leur première impression soit la chambre à coucher ! Le rideau aide par ailleurs à garder la lumière de l'espace et conserve le sens de l'ouverture, même quand il a été tiré à travers.