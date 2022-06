Une Petite Maison Design et facile à déplacer!!!

Pouvez-vous vivre dans une maison de 20 m2? Cela est possible, et c'est ce que nous allons vous montrer aujourd'hui dans notre livre d'idées. Le projet de Tiny House Concept, est une conception impressionnante qui offre une solution pertinente aux personnes nomades. Facile à transporter, design, minimaliste, et conçue avec du bois naturel, cette micro-maison est un chef d'oeuvre qui ne laisse personne indifférent.

Soyez sans crainte, car il y a de l'espace à l'intérieur pour installer des appareils de cuisine personnalisés devant une belle fenêtre panoramique qui vous fait appréciez le paysage extérieur!