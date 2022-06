La nouvelle vie d'une ancienne école

Comme dans tous les projets de maison conçus par Guillaume Da Silva, la cuisine tiens un rôle central. Elle est un lieu de préparation et d'échange pour toute la maison. Les larges baies vitrée permettent à la lumière de rentrer et facilient aussi les déplacement entre la maison et l'extérieur. Pendant les beaux jours, on peut même venir manger sur la table de la terrasse.

Moderne et pratique, cette cuisine à tout ce qu'il faut pour plaire. Comme dit plus haut la lumière joue un rôle central dans toute la maison, et déjà ici cette phrase prend tout son sens. Lumineuse et bien équipée, on s'immagine déja très bien les longues soirées passées ici.