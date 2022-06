homify 360°: Maison individuelle BBC à Péchabou

Notre homify 360° du jour nous emmène sur les collines pittoresques du village de Péchabou prés de Toulouse. Entourée de paysages montagneux et de verdoyantes prairies, cette propriété nous reçoit des plus chaleureusement avec une invitation explicite à la relaxation et farniente ! Mais dans un premier temps, faisons le tour du propriétaire. L'agence d'architecture Agnes Pouget nous offre ce sublime projet. Commençons donc la visite sans plus tarder.