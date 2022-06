homify 360° : Cathédrale de bois dans la province de Liège

On aperçoit ici depuis la cuisine la salle à manger et le bureau également revêtus d’un bardage bois ce qui confère à la maison une grande unité entre les espaces intérieurs et la façade. L'omniprésence du bois a quelque chose de rassurant et de chaleureux pas du tout oppressant, bien au contraire.

La cuisine moderne et épurée offre tout le confort et est en accès direct sur la salle. On peut se rendre compte de la clarté des pièces à vivre uniquement baignées par la lumière naturelle.