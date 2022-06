7 Abris de Jardin Révolutionnaires.!!

Généralement une construction légère, le cabanon de jardin doit pouvoir faire office de débarras et de lieu de stockage à l'extérieur. Il offre un abri à nos équipements et matériels mais peut aussi servir à remiser des fruits ou du bois. Pouvant revêtir de nombreuses formes et être composé de différents matériaux, cette annexe du logement principal donne lieu à de multiples interprétations pour une déclinaison de modèles plus innovants les uns que les autres.

Selon les désirs et besoins du propriétaire, l'espace abrité peut se résumer à un haut-vent adossé à un bâtiment ou bien une maisonnette dans le fond du jardin ou encore un véritable pavillon indépendant. Proposant toujours des réalisations aussi créatives que fonctionnelles, nos experts en aménagement de jardins et paysages nous ont concocté un éventail de possibilités qui satisferont à coup sûr vos envies. En route pour découvrir ce que les abris de jardin offrent de plus beau.