Mobilier et décoration de toute(s) beauté(s)

Immortalisée par Andy Warhol, beauté fatale et icône, Marilyn Monroe habite notre imaginaire collectif et décore nos intérieurs. Depuis plus de quarante ans GK ART, société belge localisée à Court-Saint-Étienne et spécialisée dans la confection et la production de tapisseries, nous démontre ici une fois de plus l'étendue de son savoir-faire avec cette magnifique tapisserie. Tous les regards sont rivés sur les lèvres sulfureuses de l'actrice qui prend une pose lascive très suggestive. Nous vous invitons à jeter un coup d'oeil à la section vente de GK ART qui vient tout juste de souffler sa première bougie et qui vous garantit d'ores et déjà le meilleur rapport qualité-prix.