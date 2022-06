Recyclage : une nouvelle vie pour vos accessoires !

Do it yourself, recyclage, upcycling – des mots très à la mode que l’on entend un peu partout. L’amour du vintage était une tendance, c’est maintenant une façon de vivre. C’est également une manière de faire des économies et d’avoir des objets uniques. Pourquoi acheter neuf quand on peut bricoler quelque chose de super avec des éléments que l’on a déjà chez soi ? Nous vous avons déjà présenté de nombreuses idées créées par nos experts pour ajouter une touche de vintage bricolé chez vous. Aujourd’hui, on vous parle d’objets du quotidien que vous pouvez transformer de façon simple, pour donner une allure très personnelle à votre intérieur.