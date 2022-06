Découvrez cet Incroyable Studio Lumineux et Contemporain!

En entrant, nous ne pouvons qu'être surpris: à l’intérieur de ce qui semblait apparemment rien de plus qu'une ancienne grange, se cache l'intérieur meublé dans un style scandinave moderne. Les propriétaires ont décidé de le transformer en un studio pour les invités, idéal pour un maximum de confort pendant leur séjour. Les poutres du toit sont ensuite été renforcées et rénovées, l'intérieur nettoyé avec un nouveau revêtement de résine moderne pour les planchers. Mais ce qui nous intéresse le plus est la solution d'économie d'espace conçue pour exploiter les quelques mètres carrés disponibles dans ce vieux bâtiment rustique, un grand meubles en bois sur mesure, qui cache jusqu'à 3 utilisations différentes.