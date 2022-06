7 espaces d'hiver très cosy qui vous donneront envie de rester chez vous

L'automne est arrivé et en ces jours de froid, l'envie de rester chez soi se fait sentir. Afin de ne pas mourir d'ennui et se sentir enfermer à l'intérieur par obligation il faut aménager un intérieur fonctionnel et cosy.

Le confort est votre priorité pour les mois d'automne comme pour les mois d'hiver. Préparez votre maison au grand froid en faisant le plein de bûches de bois pour la cheminée, coussins et couvertures en tout genre et autres accessoires qui réchaufferont votre corps et votre esprit. Dans ce livre d'idées, homify réunit 7 espaces aménagés pour l'automne absolument splendides pour vous inspirer.