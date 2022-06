Tout ce que vous devez savoir sur l'humidité et comment la stopper

Même si vous habitez dans une maison moderne avec des meubles et un aménagement splendide, il se peut qu'un sérieux problème d'humidité vous guette. Oui ce type de problème atteint les intérieurs mêmes les plus récents et les plus somptueux. Une fois un problème localisé, il faut y remédier le plus vite possible car les conséquences peuvent être lourdes.

Une des raisons principales des problèmes d'humidité est le manque de ventilation. Tout comme nous, une maison a également besoin de respirer régulièrement et d'être aérée. Tout ce qui empêche à l'air de circuler empêche aussi à l'humidité de s'échapper et de s'évaporer. Même en hiver, il ne faut jamais hiberner au sein d'une maison non ventilée. Ceci est mauvais pour l'entretien de votre maison mais aussi pour votre santé ! Regardons de plus près ce qui cause l'humidité dans votre maison et comment la stopper.