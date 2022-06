5 rénovations de cuisines qui vous laisseront plein d'idées dans la tête

Absolument tout a été transformé. La porte d'entrée et les fenêtres sont localisées au même endroit mais le reste des meubles démodés ont été retirés. Ils ont été remplacé par un design plus pratique et moderne. Les plans de travail forment un U et son recouvert de plaque en noir laqué. L'espace plus lumineux remplit toutes les fonctions d'une cuisine moderne.