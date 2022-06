Tendance : Organiquement vôtre !

La Nature ! Belle, généreuse et fascinante, puissante mais fragile, ne cesse de nous inspirer et de se frayer un chemin jusqu'à nos intérieurs. Dans cette époque moderne inondée par les nouvelles technologies et où le stress et la course à la performance nous font oublier nos racines et parfois perdre pied, il est de plus en plus important de rétablir ce lien privilégié qui nous unit à la nature.

Lorsque l'on se rapproche un petit peu, on reste tout de suite bouche bée en découvrant la magie du fonctionnement des organismes qui, à première vue, semblent simplistes, élémentaires et immuables. Captivants et enchanteurs, les mystères de la nature n'ont cessé de questionner et d'inspirer les hommes à travers l'histoire jusqu’à nous. Croyant égaler et même dépasser les forces organiques qui clairement nous dépassent, nous n'avons eu de cesse de détériorer et de mépriser en le bouleversant, notre environnement.

C'est pourquoi, aujourd'hui, nous vous proposons, avec cette sélection éclairée de réalisations faisant la part belle au design organique, de faire renaître en vous l'étincelle originelle qui anime tous les êtres vivants.