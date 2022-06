Inspiration : 6 luminaires au caractère bien trempé!

Au pays merveilleux du Luxathan, naissait une pléthore de lampes et luminaires chaque semaine. Ce pays au métissage culturel des plus vastes, prônait l'échange et le mariage entre lampes à poser, lampes de chevet terre à terre ou autres luminaires suspendus plus volatiles que les autres. Ainsi, de sublimes créations voyaient le jour chaque jour. Le monde leur appartenait ! Elles éclairaient les rues et les intérieurs chacune à leur manière ! De façon directe pour certaines au caractère bien trempé, diffuse pour d'autres plus discrète au tempérament plus doux. Ainsi, certaines de ces lampes nous font aujourd'hui l'honneur d’illuminer notre livre d'idées. Designers français à l'honneur !