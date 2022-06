Avant et Après : RÉNOVATION Totale d'un Petit Appartement.!!

L'Atelier de Calçada est une équipe d'architectes qui propose et développe un large éventail de projets d'architecture et de design d'intérieur. Quelle que soit la taille du projet, innovation et fonctionnalité sont les maîtres-mots et l'espace est toujours abordé dans son intégralité. L'appartement sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui date des années 50 et n'avait jusqu'alors jamais été rénové. En tout et pour tout 60 années sans intervention aucune ! Nous vous laissons imaginer l'état déplorable de la propriété depuis tout ce temps !

Il va sans dire qu'il a fallu redoubler d'efforts pour l'adapter aux besoins du propriétaire et faire en sorte qu'elle soit conforme aux normes actuelles. Dans le cadre de la refonte de cette maison délabrée et hors du temps les planchers en bois d'origine ont été récupérés et restaurés, l'aménagement intérieur redessiné et la menuiserie réparée et rafraîchie. En avant toute pour la transformation: