Un Étincelant Écrin Contemporain!

Cet étrange appartement a été rénové par l'étude du cabinet R3Architetti à Turin. La mission était de réformer cette maison de 60 m² avec pour objectif à la fois de servir de logements privés et d’appartements à louer sur Airbnb. Donc il devait avoir de beaux intérieurs, et également tout ce dont pourraient avoir besoin une ou deux personnes indépendantes. La chose la plus intéressante est que cet espace avait trois dômes datant de 1905, qui séparent la maison en trois zones distinctes. Mais n’attendez pas plus et commencez le voyage!