15 photos d'une maison de rêve

La plupart des gens veulent toujours avoir une maison avec deux ou trois étages, mais pourquoi ne pas tout avoir sur un seul niveau? C'est agréable, confortable et abordable. C'est exactement qu'il se passe dans la maison que nous visitons aujourd'hui, avec un design moderne, simple et fort, voici une maison qui intègre tous les domaines importants pour une utilisation quotidienne. Avec une palette de couleurs sobres et un secret caché à l'intérieur, nous vous invitons à découvrir le travail des architectes de ROMERO DE LA MORA.