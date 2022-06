Faites le plein d'idées pour un jardin design !

L'architecte paysagiste David Violi issu d'une famille de jardiniers depuis plusieurs générations en Côte d'Azur, réalise ici un manifeste esthétique et fonctionnel de sa vision du jardin d’agrément. Dans une alternance de lignes et de motifs mariant minéral et végétal, l'espace semble en mouvement et sublimé par la précision et la propreté des finitions. Le chemin de dalles claires propose un design atypique et irrégulier en nous invitant à la promenade dans cet écrin arborisé.

On distingue des massifs floraux séparés par des vasques posées ou suspendues, des buissons taillés au cordeau et de petits arbustes à croissance lente, comme des oliviers par exemple, le tout habillé de surfaces de gazon et de dallage blanc. L'idée très astucieuse de ce haut-vent amovible composé d'une bâche fixée à des tiges métalliques permet la création d'une terrasse abritée pouvant aussi s'ouvrir totalement.